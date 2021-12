Anziano assassinato in casa a Milano | presunto assassino fermato a Melegnano

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’uomo, un 35enne impiegato come magazziniere in una farmacia, è accusato dell’omicidio di un 82enne in Porta Romana. Per entrare in, il 35enne aveva utilizzato una motosega, tentando poi di dare fuoco all’appartamento. Il pensionato lo aveva già denunciato per stalking

i Carabinieri di Milano Monforte avevano trovato l'anziano ormai in fin di vita. Al culmine di un'indagine lampo, gli uomini dell'Arma sono risaliti all'assassino e lo hanno tratto in arresto con ... Dorel Grec, romeno di 35 anni, avrebbe impiegato poco per massacrare Pierantonio Secondi, l'ottantaduenne che, in base a una prima ricostruzione, aveva deciso di troncare la loro relazione.