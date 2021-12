Antonino Spinalbese lascia l’ospedale | ma il Natale potrebbe essere lontano da Belen

(Di venerdì 10 dicembre 2021)hatodi Milano nel quale è stato ricoverato per 10 giorni. Non è escluso un nesso con l’incidente di fine novembre che ha mandato in mille pezzi il vetro della sua auto. A casa lo attendono per le feste, lui replica: “Il miosiete voi”.hatodopo

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

... hanno notato una stranezza nell'ultima storia di Belen Rodriguez: nell'elenco dei familiari inclusi negli addobbi di Natale della showgirlmanca clamorosamente. I due passeranno ..., parrucchiere 26enne padre della secondogenita di Belen Rodriguez , è ancora una volta al centro del gossip. Questa volta, però, non si tratta di un ennesimo indizio che conferma o ...Antonino Spinalbese ha lasciato l'ospedale dopo un ricovero di 10 giorni. Il compagno di Belen Rodriguez ha rivelato di aver avuto problemi di salute tramite una story pubblicata su Instagram che most ...Sembra che la crisi, tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, non sia ancora finita. Per carità: tutte supposizioni, per adesso. Ma ai ...