Antonino Spinalbese dimesso dall’ospedale: l’annuncio via social (FOTO) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Antonino Spinalbese è stato dimesso dall’ospedale. Il noto hairstylist con una stories Instagram ha rivelato ai fan del ricovero durato dieci giorni. Cos’è accaduto? Il giovane Antonino Spinalbese ha appena lasciato l’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo un ricovero della durata di dieci giorni. Cos’è accaduto al neo papà? Antonino è divenuto papà lo scorso luglio, di Luna Marì, frutto dell’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Il noto hairstylist attraverso una stories Instagram sul suo account ufficiale ha rivelato ai numerosissimi fan che lo seguono di aver avuto diversi problemi di salute e grazie al ricovero ha acquisito tutte le energie giuste. Non si conoscono tutti i dettagli riguardo il suo ricovero inaspettato, ma verso la fine di novembre ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021)è stato. Il noto hairstylist con una stories Instagram ha rivelato ai fan del ricovero durato dieci giorni. Cos’è accaduto? Il giovaneha appena lasciato l’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo un ricovero della durata di dieci giorni. Cos’è accaduto al neo papà?è divenuto papà lo scorso luglio, di Luna Marì, frutto dell’amore con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Il noto hairstylist attraverso una stories Instagram sul suo account ufficiale ha rivelato ai numerosissimi fan che lo seguono di aver avuto diversi problemi di salute e grazie al ricovero ha acquisito tutte le energie giuste. Non si conoscono tutti i dettagli riguardo il suo ricovero inaspettato, ma verso la fine di novembre ...

Advertising

361_magazine : - FQMagazineit : Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale: “Giorni lunghissimi, le parole non bastano per ringraziare tutti. Mi av… - ParliamoDiNews : Antonino Spinalbese 10 giorni in ospedale: Belen sempre lontana #antonino #spinalbese #ospedale #belen #lontana - andreastoolbox : Antonino Spinalbese lascia l'ospedale, ma il Natale potrebbe essere lontano da Belen - tempoweb : Belen e Antonino, nella foto il dettaglio rivelatore: la crisi non è finita -