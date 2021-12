Antonella Elia a ruota libera contro Soleil e Alex | “Fake people” VIDEO

(Di sabato 11 dicembre 2021)commentaSorge eBelli Questa sera per il Grande Fratello Vip 6 c’è una commentatrice d’eccezione:. L’ex opinionista del reality (e anche ex concorrente) aveva annunciato che avrebbe detto la sua durante la diretta. E le sue battute non si sono fatte attendere, soprattuttoSorge eL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

mia_esposit : RT @amicii_news: Il cinema di Antonella Elia contro Alex ?????????? #GFVIP - __sogolden__ : ridatemi Antonella elia #GFVIP - Leviperedistef1 : Antonella Elia e quella voglia impellente di strappare i capelli alla donna dell’America del Nord dopo aver asfalta… - notbadvibesly : RT @amicii_news: Il cinema di Antonella Elia contro Alex ?????????? #GFVIP - aur24 : RT @amicii_news: Il cinema di Antonella Elia contro Alex ?????????? #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Leggo.it

Sul web, oltre agli appassionati del GF Vip, spuntano anche ex concorrenti e vip, pronti a schierarsi a favore di alcuni personaggi. È il caso diche su Instagram, a sorpresa, si è schierata per l'eliminazione al televoto di Soleil Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com... eppure lo scorso gennaio Karina Cascella ha dichiarato: " Io piuttosto sarei stata perfetta nel ruolo di, lo dico in tutta onestà. Penso che ognuno debba fare quello per cui è portato.Commentatrice d'eccezione da casa questa sera al GF Vip è Antonella Elia che non si è risparmiata con Soleil Sorge e Alex Belli.Sul web, oltre agli appassionati del Gf Vip, spuntano anche ex concorrenti e vip, pronti a schierarsi a favore di alcuni personaggi. È il caso di Antonella Elia che su Instagram, a ...