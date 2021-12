Antica città di Velia, Muscarà: “Dopo 16 anni piano di riqualificazione al palo” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono trascorsi sedici anni dalla legge regionale con la quale è stata istituita un’area di riqualificazione paesistico-ambientale, nei pressi dell’Antica città di Velia, tra Ascea e Casalvelino, ma del piano di riqualificazione previsto, da redigere d’intesa tra i Comuni e la Soprintendenza, non c’è traccia. Un’opportunità persa, assieme ai nove milioni di finanziamento per un piano che avrebbe cambiato il volto di un territorio a elevata attrattività turistica”. Lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e segretaria della Commissione Ambiente Maria Muscarà, che sulla questione ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale. “Parliamo di un’area – spiega – situata all’interno del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono trascorsi sedicidalla legge regionale con la quale è stata istituita un’area dipaesistico-ambientale, nei pressi dell’di, tra Ascea e Casalvelino, ma deldiprevisto, da redigere d’intesa tra i Comuni e la Soprintendenza, non c’è traccia. Un’opportunità persa, assieme ai nove milioni di finanziamento per unche avrebbe cambiato il volto di un territorio a elevata attrattività turistica”. Lo afferma la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle e segretaria della Commissione Ambiente Maria, che sulla questione ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale. “Parliamo di un’area – spiega – situata all’interno del ...

