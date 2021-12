Anna Von Hausswolff | concerti cancellati dopo le proteste religiose

Leggi su zon

(Di venerdì 10 dicembre 2021) La cantante svedeseVonè stata costretta ad annullare i suoiin Francia a causa delledi un gruppo di fondamentalisti cattolici Ieri sera la musicista svedesevonè stata costretta a cancellare la data francese dal suo tour europeo prevista a Parigi, per motivi riguardanti la sicurezza. L’ondata di questeè iniziata qualche giorno fa, quando la cantante doveva esibirsi a Nantes. A far scaturire il tutto è stato un gruppo di fondamentalisti cattolici che ha protestato davanti alla chiesa di Notre-Dame de Bon-Port, luogo in cui era previsto il concerto, accusandovondi fare musica satanica. In realtà, la musica divon ...