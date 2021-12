Andrea Zenga sorprende Rosalinda: il sogno diventa realtà (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una serata diversa per la coppia che è stata spettatrice a X Factor nell’ultima puntata andata in onda ieri. Andrea infatti ha voluto realizzare un sogno di Rosalinda Cannavò Si godono ogni momento libero insieme. Loro sono una delle coppie più amate del web: Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si amano e il loro amore va avanti spedito con tanti progetti futuri insieme. Una coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5 e che resiste anche fuori dalle telecamere, regalando bellissimi momenti ai follower, che li seguono giorno dopo giorno sulle rispettive pagine social, dove la coppia condivide momenti di quotidianità e anche belle sorprese e momenti di vita lavorativa. Andrea Zenga realizza il sogno di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una serata diversa per la coppia che è stata spettatrice a X Factor nell’ultima puntata andata in onda ieri.infatti ha voluto realizzare undiCannavò Si godono ogni momento libero insieme. Loro sono una delle coppie più amate del web:Cannavò si amano e il loro amore va avanti spedito con tanti progetti futuri insieme. Una coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 5 e che resiste anche fuori dalle telecamere, regalando bellissimi momenti ai follower, che li seguono giorno dopo giorno sulle rispettive pagine social, dove la coppia condivide momenti di quotidianità e anche belle sorprese e momenti di vita lavorativa.realizza ildi ...

