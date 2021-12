Ancona | morto Giampaoli | era il ' re' dei panettoni

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il mondo dell'imprenditoria e dello sport sono in lutto per la morte ad di 'Palì' come amavano chiamarlo i suoi concittadini, storico calciatore dell'Anconitana negli anni '50 - 60 e titolare dell'...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ancona : morto Giampaoli il 're' dei panettoni, era stato anche un #calciatore professionista - leggoit : #Ancona : morto Giampaoli il 're' dei panettoni, era stato anche un #calciatore professionista - statodelsud : Morto imprenditore dolciario Giampaolo Giampaoli di Ancona - Pino__Merola : Morto imprenditore dolciario Giampaolo Giampaoli di Ancona - serebellardinel : #Ancona perde #Giampaoli uno dei suoi grandi, noto imprenditore dell'industria dolciaria!!!!Un vuoto che si sentirà… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona morto

... tra i quali vice presidente di Unicredit Banca di Roma, presidente di Confindustria, presidente dell'Ente fieristico delle Marche, presidente della Camera di Commercio die di ...Ed era stato dato per. Oltre ai medici che l'operarono, e al libro di mio nonno, mio padre ... tra chi, polizia e carabinieri, faceva blitz, penso al porto die a spiagge vicine, negli ...Il mondo dell'imprenditoria e dello sport sono in lutto per la morte ad Ancona di Giampaolo Giampaoli, "Palì" come amavano chiamarlo i suoi concittadini, storico ...Il mondo dell'imprenditoria e dello sport sono in lutto per la morte ad Ancona di Giampaolo Giampaoli, "Palì" come amavano ...