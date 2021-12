“Anche Rambo rischia di finire con un tubo in gola”. Pandemia senza fine per Galli il catastrofista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – “Con il Covid Anche chi si sente Rambo finisce con un tubo in gola“: parola di Massimo Galli, che torna ai livelli di catastrofismo dei primi tempi della Pandemia. “rischia Anche chi non ha altre malattie“, rincara la dose l’infettivologo-star delle tv. Ora che il virus sta diventando endemico e che le varianti non fanno più paura, ora che la stragrande maggioranza degli italiani è vaccinata, Galli fa ancora allarmismo. Galli: “Con il Covid pure Rambo finisce con un tubo in gola” “Per i più vari fattori si è più suscettibili all’infezione. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, questo virus si comporta nelle persone come accidenti gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic – “Con il Covidchi si sentefinisce con unin“: parola di Massimo, che torna ai livelli di catastrofismo dei primi tempi della. “chi non ha altre malattie“, rincara la dose l’infettivologo-star delle tv. Ora che il virus sta diventando endemico e che le varianti non fanno più paura, ora che la stragrande maggioranza degli italiani è vaccinata,fa ancora allarmismo.: “Con il Covid purefinisce con unin” “Per i più vari fattori si è più suscettibili all’infezione. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, questo virus si comporta nelle persone come accidenti gli ...

Advertising

IlPrimatoN : Nel mirino dell'infettivologo fresco di pensione ci sono i non vaccinati - DelGriso : A me gli USA piacevano... Ma erano quelli di 'Happy Days'. Da ragazzino impazzivo per Rambo... Ma ero appunto un ra… - ramses99999 : @ilClito_Ride @_magnopaolo_ Oltre a essere boccalone, anche Rambo, Complimenti ?????? - gilda800 : @pieromarciano @stanzaselvaggia ...e tu di stupidità ne hai a secchi! Ma che te strilli poi. Se vuoi fare come ti p… - Angelit92832011 : @AlbertoLetizia2 Invece su Twitter sono tutti Rambo. Anche se non hai la forza fisica per affrontare due giovani ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Rambo Covid, Galli: "Anche Rambo rischia di finire con tubo in gola" "Abbiamo visto anche veri atleti, non siamo tutti uguali davanti alla malattia" I rischi del Covid? " Anche chi si sente Rambo finisce con un tubo in gola. Anche chi non ha altre malattie . Per i più vari fattori si è più suscettibili all'infezione. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, ...

Come sono nati Minions e Sing 2? Viaggio negli studi di Illumination Entertainment Anche e soprattutto quando si tratta di creature immaginarie che si muovono in spazi favolosi: mi ... Lo conoscevo personalmente, aveva apprezzato Il Figlio di Rambo, un mio piccolo film indipendente. ...

Covid, Galli: "Anche Rambo rischia di finire con tubo in gola" Adnkronos Sylvester Stallone, prima volta protagonista in una serie tv: sarà un gangster in "Kansas City" Mentre continua la sua lunghissima carriera cinematografica, a 75 è arrivato tempo anche per Sylvester Stallone di sbarcare da protagonista in tv. L'attore infatti sarà la star di "Kansas City", una s ...

Kansas City sarà la prima serie tv con protagonista Sylvester Stallone L'attore che ha prestato volto e muscoli a personaggi iconici come Rocky e Rambo avrà per la prima volta un ruolo principale in una produzione targata Paramount +, creata da Taylero Sheridan (Yellowst ...

"Abbiamo vistoveri atleti, non siamo tutti uguali davanti alla malattia" I rischi del Covid? "chi si sentefinisce con un tubo in gola.chi non ha altre malattie . Per i più vari fattori si è più suscettibili all'infezione. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, ...e soprattutto quando si tratta di creature immaginarie che si muovono in spazi favolosi: mi ... Lo conoscevo personalmente, aveva apprezzato Il Figlio di, un mio piccolo film indipendente. ...Mentre continua la sua lunghissima carriera cinematografica, a 75 è arrivato tempo anche per Sylvester Stallone di sbarcare da protagonista in tv. L'attore infatti sarà la star di "Kansas City", una s ...L'attore che ha prestato volto e muscoli a personaggi iconici come Rocky e Rambo avrà per la prima volta un ruolo principale in una produzione targata Paramount +, creata da Taylero Sheridan (Yellowst ...