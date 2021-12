Anche il lavoro aiuta a mantenere il cervello in salute (Di venerdì 10 dicembre 2021) – , afferma uno studio, pubblicato su European Journal of Neurobiology, condotto da un gruppo di scienziate dell’Università di Padova, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e dell’IRCSS Ospedale San Camillo di Venezia, che ha quantificato il contributo di fattori demografici (età e sesso), comorbilità, istruzione e tipo di occupazione alla capacità di resilienza del cervello rispetto ad un danno cerebrale dovuto ad una patologia o all’invecchiamento. “Gli studi per identificare i fattori che influiscono sulla nostra attività mentale nel corso dell’invecchiamento – spiega Raffaella Rumiati Neuroscienziata cognitiva della Sissa e autrice della ricerca – sono numerosi ed era già nota l’influenza di altri fattori legati alla qualità della vita come l’istruzione formale e continua. Dalla nostra analisi emerge come alle differenze ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 dicembre 2021) – , afferma uno studio, pubblicato su European Journal of Neurobiology, condotto da un gruppo di scienziate dell’Università di Padova, della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e dell’IRCSS Ospedale San Camillo di Venezia, che ha quantificato il contributo di fattori demografici (età e sesso), comorbilità, istruzione e tipo di occupazione alla capacità di resilienza delrispetto ad un danno cerebrale dovuto ad una patologia o all’invecchiamento. “Gli studi per identificare i fattori che influiscono sulla nostra attività mentale nel corso dell’invecchiamento – spiega Raffaella Rumiati Neuroscienziata cognitiva della Sissa e autrice della ricerca – sono numerosi ed era già nota l’influenza di altri fattori legati alla qualità della vita come l’istruzione formale e continua. Dalla nostra analisi emerge come alle differenze ...

meb : Alla Camera abbiamo appena dato il via libera alla delega sulla disabilità grazie anche al grande lavoro della nost… - silvia_sb_ : Dati Ocse dicono che chi entra nel mercato del lavoro oggi, in Italia, andrà in pensione a 71anni. 10 anni di disoc… - raffaellapaita : Approvata alla Camera la delega al governo sulla #disabilità. Un passo in avanti di civiltà che consentirà una real… - Federico01 : A ME NON PIACE QUANDO MI DICONO DI FARMI UNA DOCCIA PERCHE' CONOSCO LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E MOLTE MALATTIE GRA… - PedroVa80005728 : RT @FnpVeneto: ?? Auguri di buon lavoro alla nuova segreteria della Fnp Cisl di Vicenza! ?? Mario Siviero, segretario generale, affiancato da… -