Analisi di Confai sull’impatto territoriale della nuova Pac

(Di venerdì 10 dicembre 2021) “LaPac 2023-2027 dovrà dare una risposta organica alle caratteristiche di un tessuto agricolo italiano ancora eccessivamente frammentato, che necessita di interventi di politica agraria volti a promuovere logiche di integrazione e cooperazione. In particolare si dovranno abbandonare definitivamente i vecchi schemi di distribuzione di contributi a pioggia, che si sono da tempo rivelati como elementi frenanti nei processi di sviluppo”: Leonardo Bolis, presidente diBergamo eLombardia, ha così manifestato gli orientamenti del mondo agromeccanico a pochi giorni dal termine di chiusura del Piano Strategico nazionale per lapolitica agricola comune, fissato da Bruxelles al prossimo 31 dicembre. Come fa notare una recentediffusa dalla Rete Rurale nazionale, tra i punti ...