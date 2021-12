Amici di Maria De Filippi | il volto noto della trasmissione vuota il sacco | “Facciamo l’amore nei camerini”

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il concorrente didideha raccontato un retroscena h0tsua edizione che pare non sia affatto piaciuto alla padrona di casa, Queen. Se$so neidi. Questa è la rivelazione fatta da uno dei ballerini del talent show in onda su Canale 5 e condotto daDe. Valerio Pino dopo diversi anni dalla sua partecipazione ha voluto raccontare un retroscena che ha lasciato il pubblico senza parole e ha certo stupito anche la Deche avrebbe preferito che certi dettagli restassero privati. In un'intervista Pino ha confessato che nei pochi momenti liberi all'interno del reality i concorrenti si lasciavano andare alla passione e, lui compreso, facevano l'amore ...

AngeloCiocca : Buona #festadellimmacolata amici! ?? alla faccia di chi vorrebbe la vergine #Maria “ #trans “ o chissà che altro! Ri… - teatrolafenice : ?? La buona notte stasera ve la diamo dal Pontetributato a Maria Callas sull'ala sud della Sua Fenice. In questo est… - teatrolafenice : ?? Un inno disperato all'amore questo battito di cuore fortissimo da 'Traviata', interpretato da Maria Callas e Fran… - SassiLive : ASSOCIAZIONE MATERANA AMICI DEL CUORE PRESENTA IL LIBRO “25 ANNI CON IL CUORE” DI ANNA MARIA GAMBARDELLA - goccedicristall : @QuartoRuggiero @ToniaPeluso Tanto Luca e Anna sono ancora amici ci potrebbe stare, ma non succederà mai perché Mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

... Kwadzo Klokpah, "Cogio" per gli, 32 anni di Dervio, che ha raggiunto nel 2021 la più grande ... Guido Baggioli, Luigi Baggioli, Marco Cariboni, Francesco Castelletti, Ferdinando GianCeresa,...... "Alla nostra fiction manca solo una cosa: l'orgoglio italiano"De Filippi, i 60 anni della regina della tv. Da '' a Sanremo, con la grinta e una caramella in bocca Sanremo 2022, ecco i ...Ha conquistato il pubblico d‘Amici 20, ma soprattutto è divenuto leader delle hit degli ultimi mesi grazie alla sua musica: stiamo parlando di Sangiovanni fenomeno del talent di Maria de Filippi e ...LDA ha ricevuto il disco d’oro per il suo inedito ad Amici 21. Per festeggiare questo primo traguardo importante, Luca D’Alessio ha ricevuto una videochiamata del padre, Gigi D’Alessio, e i compagni g ...