Amici 21, Cosmary e la Celentano: il primo incontro non promette bene (Di venerdì 10 dicembre 2021) IL primo incontro IN SALA PROVE TRA LA NUOVA BALLERINA Cosmary E LA SUA INSEGNANTE ALESSANDRA Celentano Nella puntata del daytime di Amici 21 andata in onda venerdì 10 dicembre, la new entry tra gli allievi di ballo, Cosmary Fasanelli, fa conoscenza diretta con la sua nuova insegnante, ossia Alessandra Celentano. LEGGI ANCHE Amici 21, IL BALLERINO CHRISTIAN SI COMMUOVE: UNA LETTERA DALLA FAMIGLIA Cosmary Fasanelli, ballerina 21enne di Brindisi, è appena entrata nella scuola di Maria De Filippi durante la puntata che è andata in onda domenica 5 dicembre su Canale 5. Il suo inserimento però, è stato alquanto criticato, sia dal pubblico che dalla stessa insegnante Alessandra Celentano. Cosmary infatti, è ...

