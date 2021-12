Amici 2021: Sissi preferisce il gesto estremo piuttosto che rispondere, ecco il motivo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Amici 2021, il gesto estremo di Sissi invece di rispondere: ecco il motivo che ha spinto la ragazza ad agire così. Il gesto di Sissi ad Amici.Ancor colpi di scena e polemiche all’interno del talent show di Maria De Filippi. Dopo le sonore punizioni inflitti dai professori agli allievi per l’indisciplina e il disordine, questa volta è il gesto di uno di loro che fa discutere e suscita parecchia curiosità. Al centro della scena Sissi, che invece di rispondere durante una puntata, a quanto pare, ha deciso di fare un gesto “estremo”: ma perché la ragazza ha reagito così? ecco cosa è ... Leggi su formatonews (Di venerdì 10 dicembre 2021), ildiinvece diilche ha spinto la ragazza ad agire così. Ildiad.Ancor colpi di scena e polemiche all’interno del talent show di Maria De Filippi. Dopo le sonore punizioni inflitti dai professori agli allievi per l’indisciplina e il disordine, questa volta è ildi uno di loro che fa discutere e suscita parecchia curiosità. Al centro della scena, che invece didurante una puntata, a quanto pare, ha deciso di fare un”: ma perché la ragazza ha reagito così?cosa è ...

