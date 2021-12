America’s Cup, Prada smentisce New Zealand: “Noi sponsor? Non prima di sapere il luogo”. Dalton sbuciardato, la sfida riparte… (Di venerdì 10 dicembre 2021) Prada sponsor della prossima America’s Cup e del torneo degli sfidanti? L’annuncio di Grant Dalton, CEO di Team New Zealand, sembra non avere fatto i conti senza l’oste. Il leader dei Kiwi, detentori della Vecchia Brocca, aveva annunciato la notizia durante la rovente riunione andata in scena un paio di giorni fa ad Auckland (si è ribadita l’impossibilità di difendere il trofeo nel Golfo di Hauraki e della necessità di andare all’estero per motivi economici), ma l’azienda italiana, che ora controlla a tutti gli effetti Luna Rossa, ha voluto prontamente rispondere all’avversario sfidato lo scorso inverno per la conquista della competizione sportiva più antica al mondo. Grant Dalton ha parlato chiaramente di un accordo di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021)della prossimaCup e del torneo deglinti? L’annuncio di Grant, CEO di Team New, sembra non avere fatto i conti senza l’oste. Il leader dei Kiwi, detentori della Vecchia Brocca, aveva annunciato la notizia durante la rovente riunione andata in scena un paio di giorni fa ad Auckland (si è ribadita l’impossibilità di difendere il trofeo nel Golfo di Hauraki e della necessità di andare all’estero per motivi economici), ma l’azienda italiana, che ora controlla a tutti gli effetti Luna Rossa, ha voluto prontamente rispondere all’avversarioto lo scorso inverno per la conquista della competizione sportiva più antica al mondo. Grantha parlato chiaramente di un accordo di ...

