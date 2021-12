Amelie Mouresmo capo del Roland Garros | una nuova direttrice allo Slam

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Grandi novità per il. Adel torneo sarà l’ex tennista francese, con un ruolo datutto inedito di cui è giunta ora notizia ufficiale. Nuovi orizzonti così per l’Open di Francia, guidato adesso dall’ex numero uno del mondo, nonché prima donna ai vertici di uno dei più storici e importantidel tennis. Carica che occuperà fino al 2024, come dichiarato dal numero uno della Federazione francese tennis, Gilles Moretton. Una delle più brave tenniste francesi, versatile e adattabile a tutte le superfici, ora in vesti diverse ma pronta a mostrare con entusiasmo tutta la sua capacità. Dopo le dimissioni di Guy Forget, l’ex grande tennista Mauresmo arriva adi uno dei più importanti tornei francesi Una ...