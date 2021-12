Alvarez | il Barcellona si inserisce nella trattativa | le ultime

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giovane attaccante del River Plate, Julian, sarebbe seguito con attenzione anche in Spagna: leIl nome al centro del mercato europeo è sicuramente Julian. L’attaccante argentino del River Plate piace a diversi club europei, tra cui l’Inter. Come riporta Mundo Deportivo, però, la concorrenza è sfrenata anche dalla Spagna. In particolare, ilsarebbe disposto a versare per intero la cifra della clausola e bruciare la concorrenza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il Barça prova ad anticipare tutti - Ftbnews24 : ???? #Barcellona, Julian Alvarez nel mirino: beffate Juventus e Fiorentina #Fiorentina #Vlahovic #BolognaFiorentina… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuveGenoa #SerieA #Barcellona, Julian Alvarez nel mirino: beffate Juventus e Fiore… - serieAnews_com : ?? #Barcellona disposto a pagare la clausola di rescissione per #Alvarez del #RiverPlate: beffate #Inter e #Juventus… - news24_inter : Le concorrenti per #Alvarez continuano ad aumentare ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alvarez Barcellona

Ilci prova per il gioiello del River Plate Julian, seguito anche da club italiani. Contatti con l'entourage Anche la Juventus è in corsa per Julian, gioiello del River Plate ...Ora Julianè l'oggetto del desiderio di tantissimi club europei, in particolare italiani. Dal Milan alla Fiorentina, ma soprattutto Juventus e Inter hanno messo gli occhi sull'attaccante ...Il Barcellona si inserisce con prepotenza nella corsa a Julian Alvarez, bomber argentino del River Plate: Juventus e Fiorentina sono avvisate ...La lista dei pretendenti per Julian Alvarez del River (giocatore seguito dalla Fiorentina) è lunga, ed Olè conferma il Barcellona come una delle maggiori pretendenti tanto da ...