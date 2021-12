Alta Corte Gb ribalta verdetto contro estradizione Julian Assange

Advertising

Una sentenza delldel Regno Unito ha rovesciato la decisione presa a gennaio secondo cui il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, non poteva essere estradato negli Stati Uniti per ragioni di salute mentale.LONDRA. L'di Londra ha ribaltato la sentenza di primo grado emessa lo scorso gennaio che negava l'estradizione di Julian Assange dalla Gran Bretagna agli Usa. E' stato così accolto il ricorso del ...LONDRA - L'Alta Corte d'Appello di Londra ha emesso la sentenza sul ricorso degli Stati Uniti contro il rifiuto di estradare Julian Assange. I giudici britannici hanno deciso che il leader di Wikileak ...L’Alta Corte di Londra ha ribaltato la sentenza in primo grado che si esprimeva contro l’estradizione per Julian Assange, giornalista e ...