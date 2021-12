Allerta Covid nel Regno Unito: 58 mila contagi, mai così tanti da gennaio. Sturgeon: «Rischiamo uno tsunami di casi Omicron» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non accadeva dallo scorso gennaio di vedere cifre così alte nel bollettino dei contagi del Regno Unito. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Coronavirus individuati sono stati 58.194. Anche ieri, 9 dicembre, le infezioni avevano superato quota 50mila. Nell’ultima giornata, sono morti 120 persone, meno delle 148 vittime del giorno precedente. Ma ciò che sembra preoccupare maggiormente le autorità sanitarie d’oltremanica è il diffondersi della variante Omicron. L’alta velocità della sua trasmissione ha portato i casi di contagio da Omicron a 1.265 nel Paese. Nelle ultime 24 ore, ci sono state 448 nuove infezioni riconducibili alla variante, il giorno precedente 249. I virologi britannici temono che si ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non accadeva dallo scorsodi vedere cifrealte nel bollettino deidel. Nelle ultime 24 ore, i nuovidi Coronavirus individuati sono stati 58.194. Anche ieri, 9 dicembre, le infezioni avevano superato quota 50. Nell’ultima giornata, sono morti 120 persone, meno delle 148 vittime del giorno precedente. Ma ciò che sembra preoccupare maggiormente le autorità sanitarie d’oltremanica è il diffondersi della variante. L’alta velocità della sua trasmissione ha portato idio daa 1.265 nel Paese. Nelle ultime 24 ore, ci sono state 448 nuove infezioni riconducibili alla variante, il giorno precedente 249. I virologi britannici temono che si ...

