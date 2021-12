Allarme Baby gang a Saronno e Bollate; violenze sul treno, uno degli arrestati è cresciuto qui | ANTEPRIMA (Di venerdì 10 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura del nuovo numero de Il Notiziario riguarda l’Allarme crescente per le azioni delle Baby gang, in particolare a Saronno e Bollate dove gruppi di minorenni minacciato e aggrediscono coetanei, spesso per rapinarli, in particolare vicino alle stazioni ferroviarie o alle fermate degli autobus. Dopo la violenza sessuale sul treno e in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Allarme Baby gang a Saronno ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 10 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura del nuovo numero de Il Notiziario riguarda l’crescente per le azioni delle, in particolare adove gruppi di minorenni minacciato e aggrediscono coetanei, spesso per rapinarli, in particolare vicino alle stazioni ferroviarie o alle fermateautobus. Dopo la violenza sessuale sule in tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo...

GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Allarme baby gang in centro a Parma. ?@TgrRai? ?@Raiofficialnews? ?@RaiNews? ?@TV8it? ?@SkyTG24? ?@MediasetTgcom24? ?@… - GiovanniBussett : Allarme baby gang in centro a Parma. ?@TgrRai? ?@Raiofficialnews? ?@RaiNews? ?@TV8it? ?@SkyTG24? ?@MediasetTgcom24?… - gazzettaparma : Allarme baby gang in centro: come arginare il fenomeno - peppe844 : @EugenioCardi Da rivedere il famoso secondo emendamento... Ormai vetusto..per alcuni lati...PS vediamo Gente in Ame… - nuova_venezia : A dare l’allarme la mamma dell’uomo che ha chiamato il 118 dopo averlo trovato col viso tumefatto. Si cercano i col… -