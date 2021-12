Alla Samp il derby della Lanterna | Genoa battuto 3-1

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 dicembre 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Ladoria chiude con un sorriso una delle settimane più delicatesua storia recente. La doppietta di Gabbiadini e il gol di Caputo consegnano ai blucerchiati il(inutile la rete dell’1-3 di Destro) e regalano una gioia a distanza anche a patron Massimo Ferrero dopo i guai giudiziari dei giorni scorsi. Piove sul bagnato invece per Andrij Shevchenko che in cinque partite da allenatore delha raccolto appena un punto. Dopo più di un mese di stop il tecnico ucraino ritrova capitan Criscito e Mattia Destro (inizialmente in panchina) e si affida a Pandev ed Ekuban per provare ad agguantare una vittoria che in casa rossoblu manca dall’ormai lontanissimo 12 settembre. D’Aversa opta per il suo consueto 4-4-2: Candreva e Thorsby sulle ...