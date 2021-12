Alla piscina Scandone di Fuorigrotta il memorial Calvino (Di sabato 11 dicembre 2021) La dodicesima edizione della manifestazione si svolgerà domenica 12 dicembre dalle ore 8.30 Alla piscina Scandone, attesi centinaia di partecipanti. Il legame del memorial Filippo Calvino con la piscina Scandone è sempre più stretto. La manifestazione è stata la prima dopo le Universiadi del 2019 all’interno della struttura di Fuorigrotta e sarà la prima dopo Leggi su 2anews (Di sabato 11 dicembre 2021) La dodicesima edizione della manifestazione si svolgerà domenica 12 dicembre dalle ore 8.30, attesi centinaia di partecipanti. Il legame delFilippocon laè sempre più stretto. La manifestazione è stata la prima dopo le Universiadi del 2019 all’interno della struttura die sarà la prima dopo

Advertising

msfabiola_ : Ho mandato amica alla piscina della b0cc0n1 oggi pomeriggio ed è riuscita a fare la foto con Federica Pellegrini e… - BP_JiSoo_ : @rvelvetsunshine ma non sai cosa può accadere nella casa ?? magari ti dichiari alla piscina - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #bocconi #Isl #pellegrini #piscine Il nuoto dei campioni alla Bocconi: bagno (ve… - LUZrossonero : Quanto profondamente detesto Mazzara, il giorno che lo incontro gli tiro tanti sputi in faccia, ma tanti, che alla… - News_24it : Un fine settimana molto impegnativo per l’Anzio Waterpolis, la squadra anziate affronterà il Savona domani alla Pis… -