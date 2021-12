Alfa Romeo Giulia - Cosa sappiamo del restyling (Di venerdì 10 dicembre 2021) A Torino ci sarebbe una Giulia silenziosa, una Giulia che non fa nessun rumore. Ma che un motore termico ce l'ha. un'Alfa Romeo Giulia ibrida plug-in, un unicorno per il Biscione. Tanto chiacchierata negli scorsi anni, alla fine potrebbe non vedere mai le luci delle concessionarie, nemmeno con il prossimo restyling. Ma non è detta l'ultima parola. Perché i muletti a Mirafiori ci sarebbero, ma sono in attesa di un via libera dall'alto che non è detto che arrivi. Nemmeno il prossimo anno, quando dovrebbe arrivare un corposo facelift della berlina che coinvolgerà anche la sorella a ruote alte Stelvio. Che non si limiterà a cambiare l'estetica delle due vetture - senza stravolgerla, sia chiaro - ma interverrà anche su alcuni dettagli degli interni e, Cosa più importante, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 dicembre 2021) A Torino ci sarebbe unasilenziosa, unache non fa nessun rumore. Ma che un motore termico ce l'ha. un'ibrida plug-in, un unicorno per il Biscione. Tanto chiacchierata negli scorsi anni, alla fine potrebbe non vedere mai le luci delle concessionarie, nemmeno con il prossimo. Ma non è detta l'ultima parola. Perché i muletti a Mirafiori ci sarebbero, ma sono in attesa di un via libera dall'alto che non è detto che arrivi. Nemmeno il prossimo anno, quando dovrebbe arrivare un corposo facelift della berlina che coinvolgerà anche la sorella a ruote alte Stelvio. Che non si limiterà a cambiare l'estetica delle due vetture - senza stravolgerla, sia chiaro - ma interverrà anche su alcuni dettagli degli interni e,più importante, ...

lapoelkann_ : Questo weekend con Joana, famiglia e amici sarò a tifare Ferrari e Alfa Romeo. In bocca al lupo ad entrambe le scud… - andreastoolbox : F1, Giovinazzi ad Abu Dhabi con un casco dedicato a Raikkonen. FOTO | Sky Sport - AUTOilmensile : #FiatMultipla, in Polonia ha il V6 Busso dell'Alfa Romeo - franconemarisa : RT @Agente_Lisa: È il 1972, a Milano la volante Duomo composta dall’appuntato Antonio Tulii e dalla Guardia Giovanni Miccolis, riceve dalla… - sportli26181512 : F1, Giovinazzi ad Abu Dhabi con un casco dedicato a Raikkonen. FOTO: Ultima gara per Giovinazzi con l'Alfa (in Form… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo 'Grazie Kimi'. Il casco di Giovinazzi è un omaggio all'ultima di Raikkonen Insieme, Giovinazzi e Raikkonen hanno corso in Alfa Romeo per tre stagioni. Anche il pugliese lascerà la F1, ma non smetterà di correre, passando nel 2022 al mondiale elettrico delle Formula E. Leggi ...

Maserati in Formula E? Arrivano nuove conferme Maserati dunque potrebbe tornare nel motorsport dopo che anche Alfa Romeo negli scorsi anni ha fatto il suo ritorno alle competizioni grazie alla partnership con il team di Formula 1 Sauber. Dunque ...

Alfa Romeo Giulia restyling 2022: interni, motori e anticipazioni - Quattroruote.it Quattroruote Giovinazzi corre ad Abu Dhabi con un casco-dedica per Raikkonen Antonio Giovinazzi ha deciso di dedicare il suo ultimo casco in Formula 1 all'amico Kimi Raikkonen, che alla fine di questo weekend di gara di Yas Marina si ritirerà dal Circus iridato.

Fiat Multipla, in Polonia ha il V6 Busso dell'Alfa Romeo Un appassionato polacco ha installato il V6 Busso di un'Alfa Romeo 156 nel cofano di una Fiat Multipla L'idea, assolutamente originale, arriva dalla Polonia, dove un meccanico con la passione per le a ...

