Alaves-Getafe (Liga, sabato H 16.15): formazioni, quote, pronostici. Sfida salvezza a Mendizorroza (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’Alaves sembrava aver imboccato la strada giusta, stava facendo punti e si stava tirando fuori dalle zone calde della classifica ma con una serie sfortunata e negativa di partite, è tornato giù; El Glorioso ha perso in casa col Celta e poi in Andalusia, contro il Granada e quindi ora è quart’ultimo con 14 punti, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’sembrava aver imboccato la strada giusta, stava facendo punti e si stava tirando fuori dalle zone calde della classifica ma con una serie sfortunata e negativa di partite, è tornato giù; El Glorioso ha perso in casa col Celta e poi in Andalusia, contro il Granada e quindi ora è quart’ultimo con 14 punti, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Alaves-Getafe (Liga, sabato H 16.15): formazioni, quote, pronostici. Sfida - Tvottiano : @famigliasimpson @enrick81 @fabriziomico @OltreTv @misterf_tweets @AgoCannella @napoliforever89 @CIAfra73… - siami70 : RT @OlindoGatti: Wolfsburg - Stoccarda Infartuato squadra casa 3,70 Alaves - Getafe Over infartuati 5,50 Sporting - Boavista Tifoso ospit… - EremitaMancato : RT @OlindoGatti: Wolfsburg - Stoccarda Infartuato squadra casa 3,70 Alaves - Getafe Over infartuati 5,50 Sporting - Boavista Tifoso ospit… - Emmebi20 : RT @OlindoGatti: Wolfsburg - Stoccarda Infartuato squadra casa 3,70 Alaves - Getafe Over infartuati 5,50 Sporting - Boavista Tifoso ospit… -