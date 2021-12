Al via il vaccino antiCovid per i bambini, in un’ora 1500 prenotazioni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Circa 1500 prenotazioni in un’ora e mezza per il vaccino contro il Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. Il Piemonte è tra le prime regioni ad aderire alla vaccinazione e nel giorno di apertura delle preadesioni in tanti hanno già prenotato il proprio bambino. “Sono molto soddisfatto – commenta il governatore Alberto Cirio -, anche del fatto che i nostri pediatri li accompagneranno verso questo importante passo. Una dimostrazione di attenzione verso le persone più fragili, che non sono solo i nostri anziani ma anche i nostri bambini”. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 10 dicembre 2021) Circaine mezza per ilcontro il Covid per idai 5 agli 11 anni. Il Piemonte è tra le prime regioni ad aderire alla vaccinazione e nel giorno di apertura delle preadesioni in tanti hanno già prenotato il proprio bambino. “Sono molto soddisfatto – commenta il governatore Alberto Cirio -, anche del fatto che i nostri pediatri li accompagneranno verso questo importante passo. Una dimostrazione di attenzione verso le persone più fragili, che non sono solo i nostri anziani ma anche i nostri”. L'articolo proviene da Nuova Società.

