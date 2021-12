Al supermercato per rubare champagne: denunciati due uomini (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Furto aggravato”: è il reato di cui dovranno rispondere due uomini, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è subito intervenuta presso un noto supermercato di Mercogliano dove era stata segnalata la presenza di due stranieri che stavano rubando dagli espositori delle costose bottiglie di champagne. Sul posto i Carabinieri hanno identificato i due presunti responsabili: si tratta di un 40enne e un 60enne di origini straniere e domiciliati a Napoli, che all’esito della perquisizione sono stati trovati in possesso delle bottiglie appena rubate, occultate sotto all’abbigliamento indossato al fine di eludere i controlli all’uscita del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Furto aggravato”: è il reato di cui dovranno rispondere duedai Carabinieri della Stazione di Mercogliano. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando è subito intervenuta presso un notodi Mercogliano dove era stata segnalata la presenza di due stranieri che stavano rubando dagli espositori delle costose bottiglie di. Sul posto i Carabinieri hanno identificato i due presunti responsabili: si tratta di un 40enne e un 60enne di origini straniere e domiciliati a Napoli, che all’esito della perquisizione sono stati trovati in possesso delle bottiglie appena rubate, occultate sotto all’abbigliamento indossato al fine di eludere i controlli all’uscita del ...

