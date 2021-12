«Al Seregno non era calcio, ma Gomorra. Era proibito anche salutare gli avversari: dovevi fare la guerra» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport di ieri una brutta storia che riguarda il Seregno, club brianzolo militante in Serie C. La Procura di Monza sta indagando sulla società ipotizzando i reati di minaccia e violenza privata. Si parla di bullismo tra i giocatori, di congiure interne al club e addirittura di un messaggio vocale del presidente Erba. Lo scorso 12 novembre, tanto per cominciare, è successo di tutto. In allenamento, racconta la rosea, due giocatori del Seregno hanno aggredito due compagni. Da quel momento i carabinieri hanno iniziato a sentire diversi testimoni per ricostruire i fatti. Lo stesso giorno, è stato sospeso dal club il direttore generale, Ninni Corda, successivamente licenziato per giusta causa. La motivazione ufficiale erano «incresciosi episodi» verificatisi nelle settimane precedenti. Oggi la rosea torna sul tema intervistando Ermanno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 dicembre 2021) Sulla Gazzetta dello Sport di ieri una brutta storia che riguarda il, club brianzolo militante in Serie C. La Procura di Monza sta indagando sulla società ipotizzando i reati di minaccia e violenza privata. Si parla di bullismo tra i giocatori, di congiure interne al club e addirittura di un messaggio vocale del presidente Erba. Lo scorso 12 novembre, tanto per cominciare, è successo di tutto. In allenamento, racconta la rosea, due giocatori delhanno aggredito due compagni. Da quel momento i carabinieri hanno iniziato a sentire diversi testimoni per ricostruire i fatti. Lo stesso giorno, è stato sospeso dal club il direttore generale, Ninni Corda, successivamente licenziato per giusta causa. La motivazione ufficiale erano «incresciosi episodi» verificatisi nelle settimane precedenti. Oggi la rosea torna sul tema intervistando Ermanno ...

