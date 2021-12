Al Liceo Tasso presentati i risultati di “EduCare-Ricreare Socialità”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 10 dicembre 2021) di Monica De Santis E’ stato tracciato ieri mattina presso l’aula magna delClassico Torquatodi Salerno il bilancio conclusivo del progetto “”, promosso da Fondazione Saccone in partnership proprio con lo storicosalernitano e il Comune di Montecorvino Pugliano. Un progetto innovativo, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, caratterizzato da attività ludico-ricreative, formative e laboratori rivolti agli studenti, tra i 9 e i 17 anni, appartenenti ai territori dei Comuni di Montecorvino Pugliano, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Battipaglia, Eboli e Salerno. Scopo quello di rafforzare le conoscenze e le competenze dei giovani, come l’uso consapevole delle tecnologie ...