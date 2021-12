Aida Yespica e il Natale senza il figlio Aron | ' Colpa di una truffa'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Perunun po' triste.ha confessato che non potrà trascorrere le imminenti feste assieme al, che vive ormai da tempo a Miami assieme al papà ed ex ...

Perun Natale un po' triste.ha confessato che non potrà trascorrere le imminenti feste assieme al figlio Aron , che vive ormai da tempo a Miami assieme al papà ed ex compagno ..., triste confessione: le sue paroleè una modella e showgirl di origini venezuelane. È divenuta famosa nel nostro paese, dov'è approdata nel 2003. L'anno dopo è stata tra le ...Per Aida Yespica un Natale un po’ triste. Aida Yespica ha confessato che non potrà trascorrere le imminenti feste assieme al figlio Aron, che vive ormai da tempo a Miami assieme ...Momento difficile per Aida Yespica. La showgirl confessa il momento drammatico che sta vivendo da due anni. Ecco cosa la fa stare male.