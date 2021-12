Ahi Atalanta | l' Europa dei grandi finisce qui | a Bergamo passa 3 - 2 il Villarreal

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo il rinvio di 24 ore per neve, sfuma il sogno Champions per l', che perde 2 - 3 acon il, che si qualifica agli ottavi come seconda nel gruppo F alle spalle del ...

La situazione dell'a questo punto è difficilissima: Gasperini prova a scuoterla inserendo a inizio ripresa Djimsiti e Malinovskyi (per affiancare Ilicic e Zapata) al posto di Demiral e ......nel salotto di Caressa ha causato l'allontamento di una giornalista tout - court - malei meno ... "A un certo punto mi chiesero in che posizione era l'e da lì iniziai a leggere tutta la ...Dopo il rinvio di 24 ore per neve, sfuma il sogno Champions per l'Atalanta, che perde 2-3 a Bergamo con il Villarreal, che si qualifica agli ottavi come seconda nel gruppo F alle spalle ...Scivolone Napoli, che ci ha provato nonostante tutti i migliori giocatori assenti. Purtroppo la sfortuna si è accanita contro gli azzurri ...