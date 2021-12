Agrigento, violenza sessuale di gruppo nel centro d’accoglienza: fermati 6 immigrati (5 minorenni) (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle in provincia di Agrigento ha posto in stato di fermo un cittadino egiziano maggiorenne e altri cinque cittadini egiziani minorenni per i reati di violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona. Le vittime sono minorenni, anch’essi extracomunitari. Agrigento, sono accusati di violenza sessuale di gruppo Le violenze sarebbero avvenute all’interno del centro di accoglienza di Siculiana e sono stati denunciati alle competenti Procure della Repubblica di Agrigento e dei minorenni di Palermo. L’autorità giudiziaria procederà a richiedere la convalida dei fermi e a svolgere le ulteriori indagini le quali ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Il Commissariato della Polizia di Stato di Porto Empedocle in provincia diha posto in stato di fermo un cittadino egiziano maggiorenne e altri cinque cittadini egizianiper i reati didie sequestro di persona. Le vittime sono, anch’essi extracomunitari., sono accusati didiLe violenze sarebbero avvenute all’interno deldi accoglienza di Siculiana e sono stati denunciati alle competenti Procure della Repubblica die deidi Palermo. L’autorità giudiziaria procederà a richiedere la convalida dei fermi e a svolgere le ulteriori indagini le quali ...

