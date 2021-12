Agli scioperi della scuola non aderisco quasi mai. Ma oggi protesto e vi spiego perché (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non aderisco quasi mai Agli scioperi della scuola, perché negli anni ho verificato che i risultati sono modesti, sostanzialmente inesistenti: nella maggior parte dei casi le richieste vengono accolte con il contagocce. Non aderisco quasi mai perché gli scioperi della scuola, quelli indetti dalle maggiori sigle sindacali, sono sempre il venerdì, circostanza che mi induce a essere malizioso: mi fa pensare che la scelta, reiterata, non sia casuale, che la giornata di sciopero sia per molti un potenziale anticipo del fine settimana. Anche questa volta lo sciopero è di venerdì, il 10 dicembre. Ma oggi ho deciso che non andrò a scuola, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nonmainegli anni ho verificato che i risultati sono modesti, sostanzialmente inesistenti: nella maggior parte dei casi le richieste vengono accolte con il contagocce. Nonmaigli, quelli indetti dalle maggiori sigle sindacali, sono sempre il venerdì, circostanza che mi induce a essere malizioso: mi fa pensare che la scelta, reiterata, non sia casuale, che la giornata di sciopero sia per molti un potenziale anticipo del fine settimana. Anche questa volta lo sciopero è di venerdì, il 10 dicembre. Maho deciso che non andrò a, per ...

Advertising

francescoAstor2 : @mikmagr Si ribella a cosa ,non prendiamoci in giro sono da 22 anni nella scuola ho aderito agli scioperi ,cosa h… - damonxstan : @gishungry io in questo momento ne avrei solo una se non fosse che quegli stronzi si classe mia aderiscono agli scioperi - MAUROCHERUBINI1 : @InfoAtac È tutto uno schifo... Invece di pensare agli scioperi fate interventi urgenti strutturali....peggio del terzo mondo - QuinziUgo : @Escapista2 La verità è che non sono mai preparato agli scioperi generali... ?? - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @VFeltri (Direttore editoriale di Libero): 'Gli scioperi servono solo ad agitare il Paese, a bloccarlo per qualche… -

Ultime Notizie dalla rete : Agli scioperi Ultime Notizie Roma del 10 - 12 - 2021 ore 09:10 ...il periodo di franchigia previsto per i servizi pubblici ed è troppo vicino ad altri scioperi ...favorevole del Buddha in casa del zorya garantisce il passaggio Lazio e sarei 0 - 0 biancocelesti agli ...

Ultime Notizie Roma del 10 - 12 - 2021 ore 07:10 ...il periodo di franchigia previsto per i servizi pubblici ed è troppo vicino ad altri scioperi ...favorevole del Buddha in casa del zorya garantisce il passaggio Lazio e sarei 0 - 0 biancocelesti agli ...

Agli scioperi della scuola non aderisco quasi mai. Ma oggi protesto e vi spiego perché Il Fatto Quotidiano La sinistra in ritardo nel prendere posizione sulle ragioni dello sciopero proclamato da Cgil e Uil di SERGIO SIMEONE – Landini e Bombardieri, segretari generali della Cgil e delle Uil, hanno confermato per il 16 dicembre lo sciopero generale. Lo sciopero contesta la legge di bilancio che Draghi pre ...

Bonomi, sciopero generale sbagliato è un problema per Italia "Credo che lo sciopero generale sia un problema per l'Italia, in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese. Mi sembra che sia pr ...

...il periodo di franchigia previsto per i servizi pubblici ed è troppo vicino ad altri...favorevole del Buddha in casa del zorya garantisce il passaggio Lazio e sarei 0 - 0 biancocelesti......il periodo di franchigia previsto per i servizi pubblici ed è troppo vicino ad altri...favorevole del Buddha in casa del zorya garantisce il passaggio Lazio e sarei 0 - 0 biancocelesti...di SERGIO SIMEONE – Landini e Bombardieri, segretari generali della Cgil e delle Uil, hanno confermato per il 16 dicembre lo sciopero generale. Lo sciopero contesta la legge di bilancio che Draghi pre ..."Credo che lo sciopero generale sia un problema per l'Italia, in una diatriba tra una parte del sindacato e il governo chi viene penalizzato è il mondo del lavoro e delle imprese. Mi sembra che sia pr ...