Agguato di camorra in pieno giorno, arrivano le condanne per i presunti killer (Di venerdì 10 dicembre 2021) Quasi 50 anni di carcere per i due sicari che avrebbero ucciso Pasquale Tortora, fratello del boss Domenico, in un Agguato ad Acerra il 20 maggio scorso. Dunque si chiude con una doppia condanna il processo di primo grado. 16 anni di reclusione sono stati inflitti a al trentenne Alessio Galdiero e 30 anni al 35enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Quasi 50 anni di carcere per i due sicari che avrebbero ucciso Pasquale Tortora, fratello del boss Domenico, in unad Acerra il 20 maggio scorso. Dunque si chiude con una doppia condanna il processo di primo grado. 16 anni di reclusione sono stati inflitti a al trentenne Alessio Galdiero e 30 anni al 35enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

paolochiariello : #Juorno #Camorra la #statuetta di #EmanueleSibillo ucciso in un agguato finisce nel #MuseoCriminologico - juornoit : #Juorno #Camorra la #statuetta di #EmanueleSibillo ucciso in un agguato finisce nel #MuseoCriminologico - cronachecampane : Camorra a Rimini, 'zio Pio' del clan Nuvoletta gestiva un bar e un albergo #agguato #arresto #clannuvoletta - Scisciano : Uccisa per errore in un agguato di camorra: il Comune di #Marigliano dopo aver intitolato la villa comunale a Giuse… - ETROFACCOR : RT @concentrazione: Il Comune di Marigliano dedica un parco a Giuseppina Guerriero, uccisa dalla #camorra -