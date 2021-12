Ag Martial | «A gennaio lascia lo United» Juventus alla finestra

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Mercato Juve, occasione in attacco. L’agente: «Acambia club». Opportunità dal Manchester, le ultime L’Agente di, attaccante del Manchesterha parlato a Sky Sport Uk sul futuro del suo assistito. Il suo addio aè molto probabile, la. Le sue parole: FUTURO– «Anthony vuolere il Manchester. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare e parlerò presto con il club» CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

