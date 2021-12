Adesivi No Vax sulle auto dei dipendenti dell’ospedale, il primario Fagiuoli: “Nessun rispetto per chi si ammazza di lavoro” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bergamo. Episodio deplorevole nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre nel parcheggio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Qualche No Vax è entrato nel parcheggio principale dell’ospedale che dà su via Brambilla e ha messo su tutte le auto dei volantini con il simbolo della doppia V rossa in mezzo a un cerchio e scritte di insulti verso i medici. “Chi collabora con la dittatura ne sarà anch’esso vittima! I vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi” recita il volantino. A denunciare l’episodio è Stefano Fagiuoli, direttore di Medicina del Papa Giovanni che sui social consegna la propria amarezza: “Nessun rispetto per chi si ammazza di lavoro da oltre 20 mesi. Per tutti. E mentre il 90% dei ricoverati di cui ci occupiamo in unità ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 dicembre 2021) Bergamo. Episodio deplorevole nel pomeriggio di venerdì 10 dicembre nel parcheggioPapa Giovanni XXIII. Qualche No Vax è entrato nel parcheggio principaleche dà su via Brambilla e ha messo su tutte ledei volantini con il simbolo della doppia V rossa in mezzo a un cerchio e scritte di insulti verso i medici. “Chi collabora con la dittatura ne sarà anch’esso vittima! I vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi” recita il volantino. A denunciare l’episodio è Stefano, direttore di Medicina del Papa Giovanni che sui social consegna la propria amarezza: “per chi sidida oltre 20 mesi. Per tutti. E mentre il 90% dei ricoverati di cui ci occupiamo in unità ...

