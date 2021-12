“Addio, Martina”. Morta a 14 anni appena, non ce l’ha fatta. La rabbia della mamma (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta alla fine Martina Campanile, la 14enne di Osimo che si è ammalata di Covid e che non aveva potuto ricevere il vaccino perché immunodepressa. La giovane era ricoverata da oltre un mese al Selesi di Ancona, ma purtroppo, intorno a mezzogiorno del 9 dicembre 2021, il suo cuore ha smesso di battere. “Abbiamo fatto di tutto per cercare di salvarla”, dice Alessandro Simonini, primario del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del nosomcomio dove la ragazza si trovava dallo scorso 5 novembre. “Ma già al momento del ricovero Martina era in condizioni critiche e i suoi polmoni si sono danneggiati rapidamente. È anche per proteggere le persone come lei che bisogna vaccinarsi”, racconta il medico. La giovane Martina Campanile soffriva di una rara malattia genetica, che tuttavia non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non cealla fineCampanile, la 14enne di Osimo che si è ammalata di Covid e che non aveva potuto ricevere il vaccino perché immunodepressa. La giovane era ricoverata da oltre un mese al Selesi di Ancona, ma purtroppo, intorno a mezzogiorno del 9 dicembre 2021, il suo cuore ha smesso di battere. “Abbiamo fatto di tutto per cercare di salvarla”, dice Alessandro Simonini, primario del reparto di anestesia e rianimazione pediatrica del nosomcomio dove la ragazza si trovava dallo scorso 5 novembre. “Ma già al momento del ricoveroera in condizioni critiche e i suoi polmoni si sono danneggiati rapidamente. È anche per proteggere le persone come lei che bisogna vaccinarsi”, racconta il medico. La giovaneCampanile soffriva di una rara malattia genetica, che tuttavia non ...

Advertising

ConfindustriaUd : Addio a Paola Valle, già presidente #Ance #Udine | Il ricordo di #Confindustria Udine, pres @MareschiAnna: 'Punto d… - 4rosesforyou : @CalaminiciM Restate tutti in silenzio davanti ad una bambina di 14 anni a cui la vita non ha dato nulla, solo tant… - infoitinterno : Lacrime e dolore per la morte di Martina: «Addio piccola guerriera» - infoitinterno : Lacrime e dolore per la morte di Martina: «Addio piccola guerriera» - CronacheMc : Tanti sul web i messaggi di cordoglio per la scomparsa della 14enne, deceduta al Salesi e risultata positiva al Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Martina Martina morta di Covid, fiori e biglietti sul banco: "Addio dolce amica" Alcuni hanno lasciato dei fiori sul banco di Martina, altri biglietti con messaggi di saluto, preghierine e cuori. I compagni di classe di Martina, che frequentava la prima media al Borgo di Osimo, sono sotto choc per la perdita della dolce amica. "Siamo veramente scossi, tutti - dice la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo ...

Alfa Romeo Racing: saluti dedicati a Raikkonen e Giovinazzi La dedica dell'Alfa Romeo Racing ad entrambi Nel caso di Kimi Raikkonen si tratta di un addio dal ... Il pilota di Martina Franca sarà infatti lontano dalla Formula 1 il prossimo anno e il Circus si ...

Martina morta di Covid, fiori e biglietti sul banco: "Addio dolce amica" il Resto del Carlino Martina morta di Covid, fiori e biglietti sul banco: "Addio dolce amica" Alla scuola media del Borgo, a Osimo, sono tutti sotto choc. La dirigente: "L’abbiamo accudita e amata, speravamo ce la facesse" ...

Fiori e biglietti sul banco: "Addio dolce amica" Alla scuola media del Borgo, a Osimo, sono tutti sotto choc. La dirigente: "L’abbiamo accudita e amata, speravamo ce la facesse" ...

Alcuni hanno lasciato dei fiori sul banco di, altri biglietti con messaggi di saluto, preghierine e cuori. I compagni di classe di, che frequentava la prima media al Borgo di Osimo, sono sotto choc per la perdita della dolce amica. "Siamo veramente scossi, tutti - dice la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo ...La dedica dell'Alfa Romeo Racing ad entrambi Nel caso di Kimi Raikkonen si tratta di undal ... Il pilota diFranca sarà infatti lontano dalla Formula 1 il prossimo anno e il Circus si ...Alla scuola media del Borgo, a Osimo, sono tutti sotto choc. La dirigente: "L’abbiamo accudita e amata, speravamo ce la facesse" ...Alla scuola media del Borgo, a Osimo, sono tutti sotto choc. La dirigente: "L’abbiamo accudita e amata, speravamo ce la facesse" ...