“Addio Diego, sarà impossibile dimenticarti”: il ricordo degli amici del cuore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Messaggi scritti col cuore dagli amici che con lui erano cresciuti o avevano trascorso esperienze di vita e che, nonostante gli impegni di lavoro che spesso portano a staccarsi, riuscivano a tenersi in contatto e a trovare del tempo da trascorrere insieme. Un’amicizia vera soffocata dalla tristissima notizia della morte di Diego Ferruccio Conte, 45 anni, deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nell’area Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. L’uomo, originario di San Leucio del Sannio, dal 2020 combatteva contro un tumore. La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno l’intera comunità, e in poco tempo sui social si sono moltiplicati i saluti e i messaggi di condoglianze. In molti hanno omaggiato il giovane per la professionalità e la dedizione nel suo lavoro e in tutto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Messaggi scritti coldagliche con lui erano cresciuti o avevano trascorso esperienze di vita e che, nonostante gli impegni di lavoro che spesso portano a staccarsi, riuscivano a tenersi in contatto e a trovare del tempo da trascorrere insieme. Un’zia vera soffocata dalla tristissima notizia della morte diFerruccio Conte, 45 anni, deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nell’area Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. L’uomo, originario di San Leucio del Sannio, dal 2020 combatteva contro un tumore. La notizia ha colpito come un fulmine a ciel sereno l’intera comunità, e in poco tempo sui social si sono moltiplicati i saluti e i messaggi di condoglianze. In molti hanno omaggiato il giovane per la professionalità e la dedizione nel suo lavoro e in tutto ...

