Addio a Al Unser sr | vinse per 4 volte la 500 Miglia di Indy

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Sventola l'ultima bandiera a scacchi per AlSr, morto a 82 anni dopo una lotta di 17 anni contro un male implacabile. LaCar piange così uno dei suoi piloti più iconici, un hall of famer che ...

Sventola l'ultima bandiera a scacchi per AlSr, morto a 82 anni dopo una lotta di 17 anni contro un male implacabile. La IndyCar piange così uno dei suoi piloti più iconici, un hall of famer che a colpi d'acceleratore ha infranto fior ...Ci ha lasciato AlSr., leggenda della 500 miglia di Indianapolis 09.50 - A proposito di ... Il suo compagno di squadra, Antonio Giovinazzi - lui pure al passo didal Circus, per approdare in ...Morto a 82 anni a uno dei più grandi piloti statunitensi di sempre: grande rivale di Andretti, a Indianapolis i suoi ricordi più belli, dove vanta il record di giri al comando ...Si è spento giovedì mattina nella sua casa di Chama (Nuovo Messico), all’età di 82 anni, Al Unser Sr., una vera e propria leggenda della 500 Miglia di Indianapolis con le sue quattro vittorie. Da ben ...