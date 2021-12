«Acque d’America» | narrazione dolente nel segno dell’ingiustizia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 11 dicembre 2021) La siccità nella terra dell'abbondanza. È un paradosso solo apparente quello che descrive un mondo che ha trasformato campi da golf e piscine in status symbol e ora osserva con crescente orrore come il deserto, il sale e gli incendi possano riprendersi rapidamente ciò che alla natura è stato così avidamente sottratto. La vista sul precipizio, in realtà, l'esito ultimo e drammatico di un ostinato procedere, erano infatti largamente annunciati dai presupposti di un tale modello di sviluppo all'interno del …