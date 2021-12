Acqua nel parcheggio di Piazza della Libertà, le rassicurazioni del sindaco Napoli (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore ai Lavori Pubblici ed urbanistica, Michele Brigante hanno compiuto questa mattina un sopralluogo nel nuovo parcheggio di Piazza della Libertà per verificare di persona la criticità riscontrata ieri e relativa alla presenza di Acqua nell’area di sosta, dopo un violento Acquazzone. Questa mattina la situazione è assolutamente normale. Il sindaco ha confermato che esiste una criticità legata alle griglie di areazione, ma che non si tratta di un problema così serio da mettere a rischio la chiusura del parcheggio. In tempi brevi l’amministrazione comunale ha assicurato che si risolverà il disagio che il primo cittadino ha giustificato come ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Salerno Vincenzoe l’assessore ai Lavori Pubblici ed urbanistica, Michele Brigante hanno compiuto questa mattina un sopralluogo nel nuovodiper verificare di persona la criticità riscontrata ieri e relativa alla presenza dinell’area di sosta, dopo un violentozzone. Questa mattina la situazione è assolutamente normale. Ilha confermato che esiste una criticità legata alle griglie di areazione, ma che non si tratta di un problema così serio da mettere a rischio la chiusura del. In tempi brevi l’amministrazione comunale ha assicurato che si risolverà il disagio che il primo cittadino ha giustificato come ...

Acqua nel parcheggio Piazza Libertà, Brigante: “Problema marginale, sarà risolto” Salernonotizie.it Carabinieri e Ats sequestrano sei cavalli al centro La Torretta Dispongono, questi poveri animali, di poca acqua sporca, di poco fieno e anche marcio: i cavalli sequestrati, appena sono arrivati qui ad Angera, in provincia di Varese, dove ha sede la nostra ...

