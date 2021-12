Aci Napoli, torna il tradizionale galà di Natale: festa a Pozzuoli con Manfredi e De Luca. I partecipanti (Di venerdì 10 dicembre 2021) torna la tradizionale “festa degli auguri” dell’Automobile Club Napoli, dopo la forzata sospensione dello scorso anno a causa dell’emergenza pandemica. La cerimonia, svoltasi presso l’Hotel Gli Dei, di Pozzuoli, quest’anno, è stata dedicata al sindaco Gaetano Manfredi. “Un campione che vince nella vita e nella cultura – ha detto il presidente dell’Aci Napoli, Antonio Coppola – essendo stato prima Rettore dell’Università di Napoli Federico II, poi presidente di tutti i rettori italiani e, quindi, Ministro dell’Università e della ricerca scientifica. Fondatore dell’Apple Academy di San Giovanni a Teduccio, ha dato così, nei fatti, un coraggioso esempio di come va affrontata in Italia la questione della riqualificazione delle periferie”. Alla conviviale, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 10 dicembre 2021)ladegli auguri” dell’Automobile Club, dopo la forzata sospensione dello scorso anno a causa dell’emergenza pandemica. La cerimonia, svoltasi presso l’Hotel Gli Dei, di, quest’anno, è stata dedicata al sindaco Gaetano. “Un campione che vince nella vita e nella cultura – ha detto il presidente dell’Aci, Antonio Coppola – essendo stato prima Rettore dell’Università diFederico II, poi presidente di tutti i rettori italiani e, quindi, Ministro dell’Università e della ricerca scientifica. Fondatore dell’Apple Academy di San Giovanni a Teduccio, ha dato così, nei fatti, un coraggioso esempio di come va affrontata in Italia la questione della riqualificazione delle periferie”. Alla conviviale, ...

