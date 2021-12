Accademia Lincei | Lamorgese inaugura ‘La voce delle ministre’ su ruolo donne al vertice** 2

(Di venerdì 10 dicembre 2021) (Adnkronos) – Per quanto riguarda il dato del numeroappartenenti al corpo prefettizio, ha detto il ministro scattando una fotografia della presenza femminile nell’amministrazione dell’Interno, “rappresentano oltre la metà del totale (664e 480 uomini) e, proiezioni alla mano, questa percentuale è probabilmente destinata ad aumentare ancora in futuro. Anche nelle altre due grandi famiglie che convivono nel nostro ministero, la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ci si sta incamminando su questa strada”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... con norme sempre più incisive come parità salariale tra uomini e donne" Con la prima conferenza dell'anno accademico 2021 - 2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall'dei...... dipinto da Raffaello nella Sala di Galatea a Villa Farnesina a Roma, sede dell'Nazionale dei. L'uso del blu egizio è stato individuato in tutto il cielo, il mare e persino negli ...Condividi questo articolo:Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Con la prima conferenza dell'anno accademico 2021-2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall'Accademia dei Lincei dedicato alla "Voce delle ...