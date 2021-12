(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Con la prima conferenza dell'anno accademico 2021-2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall'deidedicato alla "" e la responsabile del Viminale Lucianaè stata la prima ad intervenire, questa mattina, nella Sala Scienze Fisiche, accanto al presidente deiRoberto Antonelli e al Vice Presidente linceo e Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.ha parlato delconquistato dalleanche nei vertici della pubblica amministrazione esfide che questo lungo percorso comporta per il raggiungimento di un'eguaglianza sostanziale tra i generi. Il ministro è partita da un richiamo storico, quello ...

Advertising

italiaserait : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura ‘La voce delle ministre’: il ruolo donne al vertice - fisco24_info : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre': il ruolo donne al vertice: Il ministro: 'Parità sost… - StraNotizie : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre': il ruolo donne al vertice - TV7Benevento : **Accademia Lincei: Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre' su ruolo donne al vertice** (2)... - TV7Benevento : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre': il ruolo donne al vertice... -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Lincei

Adnkronos

... con norme sempre più incisive come parità salariale tra uomini e donne" Con la prima conferenza dell'anno accademico 2021 - 2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall'dei...... dipinto da Raffaello nella Sala di Galatea a Villa Farnesina a Roma, sede dell'Nazionale dei. L'uso del blu egizio è stato individuato in tutto il cielo, il mare e persino negli ...Condividi questo articolo:Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Con la prima conferenza dell’anno accademico 2021-2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall’Accademia dei Lincei dedicato alla “Voce delle ...Roma, 8 dicembre 2021 - "La dose booster con Moderna non crea alcun problema. Anzi, per chi originariamente ha completato in ciclo vaccinale con Pfizer o altri, la risposta immunitaria può essere anch ...