(Di venerdì 10 dicembre 2021) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – Con la prima conferenza dell’anno accademico 2021-2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall’deidedicato alla “ministre” e la responsabile del Viminale Lucianaè stata la prima ad intervenire, questa mattina, nella Sala Scienze Fisiche, accanto al presidente deiRoberto Antonelli e al Vice Presidente linceo e Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi.ha parlato delconquistato dalleanche nei vertici della pubblica amministrazione esfide che questo lungo percorso comporta per il raggiungimento di un’eguaglianza sostanziale tra i generi. Il ministro è partita da un richiamo storico, quello dell’onorevole Teresa ...

Advertising

telodogratis : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura ‘La voce delle ministre’: il ruolo donne al vertice - italiaserait : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura ‘La voce delle ministre’: il ruolo donne al vertice - fisco24_info : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre': il ruolo donne al vertice: Il ministro: 'Parità sost… - StraNotizie : Accademia Lincei, Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre': il ruolo donne al vertice - TV7Benevento : **Accademia Lincei: Lamorgese inaugura 'La voce delle ministre' su ruolo donne al vertice** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Lincei

Adnkronos

... con norme sempre più incisive come parità salariale tra uomini e donne" Con la prima conferenza dell'anno accademico 2021 - 2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall'dei...Per quanto riguarda il dato del numero delle donne appartenenti al corpo prefettizio, ha detto il ministro scattando una fotografia della presenza femminile nell'amministrazione dell'Interno, '...Con la prima conferenza dell’anno accademico 2021-2022, parte il ciclo di incontri organizzato dall’Accademia dei Lincei dedicato alla “Voce delle ministre” e la responsabile del Viminale Luciana Lamo ...Roma, 8 dicembre 2021 - "La dose booster con Moderna non crea alcun problema. Anzi, per chi originariamente ha completato in ciclo vaccinale con Pfizer o altri, la risposta immunitaria può essere anch ...