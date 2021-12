Accademia dello Sport per la Solidarietà: in un video la generosità che ha illuminato il buio della pandemia (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’associazione, impegnata nell’ambito della promozione sociale e socio-sanitaria, ha realizzato un video in cui racconta la bellezza della Solidarietà ai tempi del Covid. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 dicembre 2021) L’associazione, impegnata nell’ambitopromozione sociale e socio-sanitaria, ha realizzato unin cui racconta la bellezzaai tempi del Covid.

Advertising

marghiadnsal : #Ricercatori tra #accademia e industria del #farmaco. I risultati di una recente indagine analizzati dal direttore… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Pillon attacca chi non definisce al maschile gli architetti, tipo l'Accademia della Crusca - Gayburg: ... non cancelli le… - andremudadu : RT @mur_gov_: il Ministro visita la nuova sede aggiuntiva dell’Accademia di Belle Arti“Mario Sironi”. Ad accoglierla il Sindaco Nanni Campu… - Alexanderxxvii1 : Manco per il debuto di Uto Ughi delle 4Stagioni di Vivaldi con l'Accademia di Santa Sofia hanno applaudito per 6min… - Reonarudo40k : @sonoViolet @colvieux @paologerbaudo LOL tutti quelli che non abbracciano l'uso dello schwa sono criptofascisti. An… -