A Verissimo arriva Vincenzo Spadafora | anticipazioni di sabato 11 dicembre

(Di venerdì 10 dicembre 2021) L’’onorevolesarà ospite11a Verissimo da Silvia Toffanin. Ecco le“Voglio vivere in tranquillità, senza più nascondermi e fare una doppia vita”. Così l’onorevole– ospite11a Verissimo – racconta le sue emozioni dopo il coming out fatto in tv: “Non avevo avvertito nessuno, neanche la mia famiglia. Immagino siano rimasti stupiti ma ho ricevuto da subito grande calore, come dovrebbe sempre essere”. E prosegue: “Dopo averlo dichiarato, ho trascorso le prime notti a leggere migliaia di messaggi sofferti di ragazzi e madri che hanno trovato in questo gesto tanta forza e la possibilità di non sentirsi soli”. Ai microfoni del talk show, il deputato del M5S ...