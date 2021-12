A Terni per il poker: il Benevento sfida le Fere e… Gomorra (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Lo slancio è servito. Le tre vittorie del tour de force – risultato unico in tutta la B – chiamano il quarto successo di fila. Il Benevento proverà a ottenerlo su un campo per nulla semplice come quello del Liberati, dove ad attenderlo ci sarà la Ternana di Cristiano Lucarelli nell’anticipo della diciassettesima giornata. L’appuntamento è alle ore 20.30, collocazione oraria e di palinsesto che costringerà gli appassionati di Gomorra a una scelta ben precisa: rinviare alle prossime ore la visione degli episodi che spalancheranno le porte al finale di stagione. E’ entrata pienamente nel vivo invece quella del campionato cadetto. La Strega conquistando i tre punti raggiungerebbe il Lecce al secondo posto mettendo un pizzico di pressione alle avversarie del gruppo di testa, tutte in campo domani. Per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Lo slancio è servito. Le tre vittorie del tour de force – risultato unico in tutta la B – chiamano il quarto successo di fila. Ilproverà a ottenerlo su un campo per nulla semplice come quello del Liberati, dove ad attenderlo ci sarà la Ternana di Cristiano Lucarelli nell’anticipo della diciassettesima giornata. L’appuntamento è alle ore 20.30, collocazione oraria e di palinsesto che costringerà gli appassionati dia una scelta ben precisa: rinviare alle prossime ore la visione degli episodi che spalancheranno le porte al finale di stagione. E’ entrata pienamente nel vivo invece quella del campionato cadetto. La Strega conquistando i tre punti raggiungerebbe il Lecce al secondo posto mettendo un pizzico di pressione alle avversarie del gruppo di testa, tutte in campo domani. Per ...

Advertising

anteprima24 : ** A #Terni per il poker: il ##Benevento sfida le Fere e... Gomorra ** - Nazione_Umbria : Da Roma a Terni per rubare nelle case, prese tre ladre seriali - umbriaOn : Il #regalo come il #caffè: 'sospeso' per #donare un #sorriso a #Natale #Terni - Umbria24 : Terni, un ufficio distaccato per la Soprintendenza a palazzo Mazzancolli: l’ente per la tutela dice no - romatoday : Dal campo di Salone a Terni per svaligiare condomini, sgominata banda di ladre -