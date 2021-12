A rischio 13mila imprese del turismo organizzato

(Di venerdì 10 dicembre 2021) AGI - Venti mesi di restrizioni dovute alla pandemia che stanno impattando in modo drammatico sulla vita die lavoratori del settore del(tour operator e agenzie di viaggio). Un comparto che fatturava 13,3 miliardi nel 2019 e che ha visto un crollo a circa 3 miliardi nel 2020 e chiuderà il 2021 in una situazione ancora peggiore, probabilmente intorno ai 2,5 miliardi di ricavi, con una riduzione superiore all'80%. A livello occupazionale poi, con la cassa covid in scadenza, sono già adisoccupazione 40.000 addetti su 86.000. Sono i numeri resi noti durante la conferenza stampa delle organizzazioni delche ribadiscono all'unisono "non c'è piu' tempo". Com'è cambiato lo scenario dopo 20 mesi di pandemia Nel 2019, su 13.000 ...

