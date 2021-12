A Padova i ricercatori che hanno scritto gli articoli scientifici migliori del mondo

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Pionieri nel loro campo di studi, tanto da scrivere gliche rientrano nell?1% deialper citazioni per settore. Sono gli Highly Cited Researchers (HCR), raccolti nella lista che ogni anno, da dieci, pubblica l’Istituto per l’informazione scientifica di Clarivate Analytics, una delle più accreditate società a fornire dati sulla ricerca accademica mondiale. Gli autori del report sottolineano che non esiste un concetto universale predeterminato per stabilire quello che costituisce una performance di ricerca straordinaria e che la lista non deve servire a creare un’élite di scienziati, piuttosto a mettere in circolo le conoscenze degli autori dei diversi paesi del. Gli HCR sono uno su mille, quest’anno sono 6.602. Essere inseriti ...