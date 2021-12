A letto, da soli per la prima volta. GF Vip, momento tra Manuel e Lulù. Le telecamere ci sono (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non si trattengono Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che dopo diverso tempo rifinisco avvinghiati uno all’altra. Una passione travolgente quella che colpisce i due giovani nella casa del GF Vip. Come ricorderete, solo qualche giorno fa, Manuel ha ‘allietato’ la coinquilina con un massaggio ai limiti del film a luci rosse. Coccole sul fondoschiena, dolcissime, tanto che in molti hanno commentato sui social con molta ironia. Da allora i due si sono riavvicinati e non poco. Dopo qualche ora dal massaggio erotico, i due sono passati a dei teneri abbracci e infine a un bacio appassionato nel cuore della notte. Ma non è finita qua perché Manuel Bortuzzo si è spinto decisamente oltre con quella che può essere definita una dichiarazione per la Selassiè. L’ex nuotatore ha detto: “Abbiamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Non si trattengonoBortuzzo eSelassié che dopo diverso tempo rifinisco avvinghiati uno all’altra. Una passione travolgente quella che colpisce i due giovani nella casa del GF Vip. Come ricorderete, solo qualche giorno fa,ha ‘allietato’ la coinquilina con un massaggio ai limiti del film a luci rosse. Coccole sul fondoschiena, dolcissime, tanto che in molti hanno commentato sui social con molta ironia. Da allora i due siriavvicinati e non poco. Dopo qualche ora dal massaggio erotico, i duepassati a dei teneri abbracci e infine a un bacio appassionato nel cuore della notte. Ma non è finita qua perchéBortuzzo si è spinto decisamente oltre con quella che può essere definita una dichiarazione per la Selassiè. L’ex nuotatore ha detto: “Abbiamo ...

